路透基点：中国化工两年期贷款完成签约，规模增至6.3亿欧元--TRLPC

中国外汇：正从资本流入转向流出，资本管制是短期策略非长期解决方案--法兴
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透香港1月14日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国化工集团公司已签署6.3亿欧元(6.84亿美元)两年期定期贷款，金额较之前提高，一般银团阶段吸引12家银行参与。
消息人士称，贷款于12月底签约，初始筹资目标为6亿欧元。
三菱东京日联银行、法国巴黎银行、法国外贸银行和加拿大丰业银行担任牵头行兼簿记行，综合收益198.4个基点，混合利率为欧元银行间拆放款利率(Euribor)加码149个基点，平均贷款期限为1.72年。
前12个月的利率为Euribor加码120个基点，第12-18个月提高至加码150个基点，18个月之后加码190个基点。
中国化工集团为担保人，其子公司中国橡胶资本有限公司为借款人。
法国巴黎银行和法国外贸银行已在7月底提供先行融资，不到贷款的一半。资金将用于集团全资子公司--中国化工橡胶有限公司的一般企业用途。一般企业用途包括但不限于收购、重组、资本支出及营运资金。(完) (编译 刘秀红；审校 高琦)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。