版本:
中国
亚洲 | 2016年 1月 14日 星期四 17:34 BJT

路透基点：中国化工两年期贷款完成签约，规模增至6.3亿欧元--TRLPC

路透香港1月14日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国化工集团公司已签署6.3亿欧元(6.84亿美元)两年期定期贷款，金额较之前提高，一般银团阶段吸引12家银行参与。

消息人士称，贷款于12月底签约，初始筹资目标为6亿欧元。

三菱东京日联银行、法国巴黎银行、法国外贸银行和加拿大丰业银行担任牵头行兼簿记行，综合收益198.4个基点，混合利率为欧元银行间拆放款利率(Euribor)加码149个基点，平均贷款期限为1.72年。

前12个月的利率为Euribor加码120个基点，第12-18个月提高至加码150个基点，18个月之后加码190个基点。

中国化工集团为担保人，其子公司中国橡胶资本有限公司为借款人。

法国巴黎银行和法国外贸银行已在7月底提供先行融资，不到贷款的一半。资金将用于集团全资子公司--中国化工橡胶有限公司的一般企业用途。一般企业用途包括但不限于收购、重组、资本支出及营运资金。(完) (编译 刘秀红；审校 高琦)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐