路透伦敦1月14日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：本周自1.0970美元高位回贬，均守在1.0800上方；尽管如此，欧元仍有可能升至1.1100美元。惟有跌破1.0800，才会再度下探1.0600水准，该点为2000年10月所创纪录低位0.8220延伸而来的趋势线支撑。若跌破1.0600美元，则可能重返1.0465美元及去年低位。

美元/日圆：近期弹离116.65区域后，迄今仍难以攻克118.30水准，美元需站上该点方能再度攻向120.00水位。若在118.40下方，则仍有重返116.00区域的可能。

英镑/美元：昨日走势相当偏向中性，英镑盘旋于2010年低位上方的1.4230美元，在1.4350暂获支撑。英镑需升破1.4650，方能免于下行，也才能向1.4820美元反弹回升。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0913 1.0873 +0.37 +0.49 1.0860

美元/日圆 117.81 117.66 +0.13 -2.07 120.30

欧元/日圆 128.56 127.92 +0.50 -1.46 130.47

美元/瑞郎 1.0048 1.0057 -0.09 +0.30 1.0018

英镑/美元 1.4409 1.4406 +0.02 -2.23 1.4738

美元/加元 1.4374 1.4337 +0.26 +3.87 1.3839

美元/离岸人民币 6.6124 6.5648 +0.73 +0.68 6.5680

澳元/美元 0.6925 0.6954 -0.42 -4.81 0.7275

新西兰元/美元 0.6462 0.6511 -0.75 -5.32 0.6825

欧元/瑞郎 1.0968 1.0942 +0.24 +0.75 1.0886

欧元/英镑 0.7571 0.7550 +0.28 +2.77 0.7367

欧元/瑞典克朗 9.2974 9.2766 +0.22 +1.38 9.1705

美元/挪威克朗 8.8265 8.8103 +0.18 -0.15 8.8398

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价