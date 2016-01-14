欧洲汇市：英镑兑美元徘徊五年半低位附近，市场聚焦英国央行会议

香港已公布经济指标--2017/1/19
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
“风险看来偏向于出现温和的结果，唯一的鹰派麦卡弗蒂可能会放弃加息主张--这样今天就会出现9-0的票数，”ING外汇策略部门主管 Chris Turner说。
“还有一种机率较小的风险，就是鸽派大将、央行首席经济学家霍尔丹，变成投票赞成降息。”
英镑周二大跌，因数据显示11月英国工业产出创下2013年初以来最大降幅。这加重了对于英国经济力道的怀疑情绪，并且也吸引市场押注英国央行不会在短期内加息。
在这个数据之后，摩根大通加入其它知名大行阵营，推后对英国央行金融危机后首次加息时点的预估。摩根大通认为今年年底之前英国央行不会加息。目前市场行情反映预测加息时间是2017年初，上周初市况所反映的加息时间还是2016年末。
英镑兑美元 持平于1.4415美元，距离周二所及低点1.4352不远，1.4352为2010年6月以来最低。英镑兑欧元 下跌0.5%至0.7586英镑，为11个月来最低。
对于英国退出欧盟公投的担忧也对英镑构成压力。首相卡梅伦曾许诺2017年底之前举行公投，不过最早可能会在今年6月进行。在结果不明情况下，投资者将迎来不确定性和动荡性。(完)
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全部现汇报价 (编译 高琦/王洋; 审校 蔡美珍)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
0821GMT - * 英镑/美元升穿分时图云区顶部1.2304，30日移动均线切入位1.2330为阻力位 * 日内指标呈超买，55日移动均线和日内高位1.2410/16带来压力 * 反弹起点是本周1.1983-1.2416涨势的38.2%回档位1.2250 * 大趋势仍为向下，若上档突破再次失败，可能重拾跌势 * 英镑/美元图表：http://reut.rs/2jAgfG3 (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。