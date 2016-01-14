欧洲汇市：英镑兑美元徘徊五年半低位附近，市场聚焦英国央行会议

“风险看来偏向于出现温和的结果，唯一的鹰派麦卡弗蒂可能会放弃加息主张--这样今天就会出现9-0的票数，”ING外汇策略部门主管 Chris Turner说。

“还有一种机率较小的风险，就是鸽派大将、央行首席经济学家霍尔丹，变成投票赞成降息。”

英镑周二大跌，因数据显示11月英国工业产出创下2013年初以来最大降幅。这加重了对于英国经济力道的怀疑情绪，并且也吸引市场押注英国央行不会在短期内加息。

在这个数据之后，摩根大通加入其它知名大行阵营，推后对英国央行金融危机后首次加息时点的预估。摩根大通认为今年年底之前英国央行不会加息。目前市场行情反映预测加息时间是2017年初，上周初市况所反映的加息时间还是2016年末。

英镑兑美元 持平于1.4415美元，距离周二所及低点1.4352不远，1.4352为2010年6月以来最低。英镑兑欧元 下跌0.5%至0.7586英镑，为11个月来最低。

对于英国退出欧盟公投的担忧也对英镑构成压力。首相卡梅伦曾许诺2017年底之前举行公投，不过最早可能会在今年6月进行。在结果不明情况下，投资者将迎来不确定性和动荡性。(完)

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