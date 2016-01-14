欧元区经济：ECB委员连恩呼吁密切监视新兴经济体的形势发展

台湾财政：财政部称将在〞税收影响最小〞下进行税制改革，并将综合评量
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
路透都柏林1月14日 - 欧洲央行管理委员会委员连恩(Philip Lane)周四发声，支持继续使用非常规举措来实现物价稳定，但他呼吁密切监视新兴经济体形势发展对全球产出的影响。
连恩对央行期刊(Central Banking Journal)表示，他支持“欧洲央行管理委员会继续实施非常规举措，以实现物价稳定目标。”
“与此同时，应当密切关注新兴经济体的形势发展，因为这对判断全球产出有重要作用，而且新兴经济体对全球金融体系的影响也在增加。”期刊和爱尔兰央行引述连恩的声明称。
连恩对央行期刊表示，爱尔兰需要“建立起能对抗未来冲击的金融和财政缓冲机制”，这一点非常重要。央行期刊周四将爱尔兰央行选为年度最佳央行。（完）
(编译 高琦 审校 于春红)
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。
0813GMT - * 1月汇市最大的变化是美元/日圆多头的溃败 * 不过利率前景支撑美元/日圆上扬，反转了1月市场的极端情况 * 美日两年期公债利差与美元/日圆汇率图表：http://reut.rs/2jOdv59 * 图表暗示，买入美元/日圆有潜在的进一步增值空间 * 若突破200小时移动均线切入位114.73，将巩固偏多走势。图表：http://reut.rs/2jAus5H * 日线图云区亦支撑后市看涨的看法：http://reut.rs/2jAhwNi (完) (编译 白云; 审校 高琦)