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亚洲 | 2016年 1月 14日 星期四 18:07 BJT

欧元区经济：ECB委员连恩呼吁密切监视新兴经济体的形势发展

路透都柏林1月14日 - 欧洲央行管理委员会委员连恩(Philip Lane)周四发声，支持继续使用非常规举措来实现物价稳定，但他呼吁密切监视新兴经济体形势发展对全球产出的影响。

连恩对央行期刊(Central Banking Journal)表示，他支持“欧洲央行管理委员会继续实施非常规举措，以实现物价稳定目标。”

“与此同时，应当密切关注新兴经济体的形势发展，因为这对判断全球产出有重要作用，而且新兴经济体对全球金融体系的影响也在增加。”期刊和爱尔兰央行引述连恩的声明称。

连恩对央行期刊表示，爱尔兰需要“建立起能对抗未来冲击的金融和财政缓冲机制”，这一点非常重要。央行期刊周四将爱尔兰央行选为年度最佳央行。（完）

(编译 高琦 审校 于春红)

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