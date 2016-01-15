重温稿-台湾货币市场：国际金融市场动荡外商银少钱，主管机关关爱下短率维稳

* 国际金融市场动荡，外资汇出令外商银缺钱 * 主管机关关爱，选举前维稳市况 * 票券商卖票、拆款来者不拒 * 债券附买回市场投信走钱 记者 高洁如 路透台北1月14日 - 台湾银行间短率周四大致稳于上日。交易员指出，国际金融市场动 荡，外资卖超台股，频频汇出，部分外商银行资金短少；不过本地银行资金情势渐趋平稳， 整体市场调度有序。 部分资金调度人员表示，近期主管机关来电关切台币资金调度市场情况，除了国际金融 市场动荡加剧之外，也不排除因选举日临近，刻意维稳市场。 〞这个月没太大波动，虽然有一、二家缺钱但很快被消掉了，〞一家外商银行交易员表 示。 也有交易员表示，主管机关确有来电询问市况，相较以往较为罕见。只不过，市场料平 稳，波动幅度在宽裕的市场环境下，不致过大。 今日报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均利率 0.234% 0.231% --隔夜拆款利率区间 0.210-0.320% 0.210-0.320% --一周拆款利率区间 0.230-0.370% 0.230-0.360% **票券商卖票、拆款来者不拒** 在短票市场方面，大型票券交易商指出，目前大型银行仍可供给票券商拆款，从大票到 小票，雨露均沾。这使得票券商资金不虞匮乏。 一家大型票券商交易员表示，原本银行要进场买票但票源一直不够，今日终于空出额度 与银行交易。现在虽然短票大多跨月了，但拆款还是在月内落点，多数银行仍未放行。 〞银行跟我要票要很久了，多少也要卖一些，〞该交易员表示。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.35 1%，前日在0.350%；上日区间在0.35-0.40%，前日0.30-0.40%；上日成交量10.02亿台币， 前日11.3亿台币。60天期上日的平均利率在0.365%，前日在0.36%，上日区间0.31-0.38%、 共成交76.56亿台币，前日区间0.31-0.51%、成交99.25亿台币。 今日大型票券商与银行间承作落点在农历年关前的短票，成交利率0.33-0.35%；年关后 的成交利率则在0.35-0.36%，均同上日。 台湾央行周四称，共发行1,914亿台币定存单。与今日到期金额1,914.5亿台币相较，存 单发行余额减0.5亿。周五央行定存单到期614亿。 拆款中心资料 显示，周四的超额准备为134亿台币，累积超额准备为2,109亿台币 、加计前期1%的超额准备为5,353亿台币。 **投信走钱但不算缺** 债券附买回(RP)市场方面，部分交易员表示，投信因被赎回而走钱，各家投信多缺不一 ，寿险的情况也是类似。但整体情况不至于到缺钱的地步。 也有票券商交易员表示，虽然今日的资金不算很充裕，不过公司仍然决定调降公债/公 司债的附条件交易利率，且因此另一方面资金来源管道--拆款仍可以调入资金。 〞公债和公司债利率都一样，我们不想做比拆款高的利率， 〞一位大型票券商交易员 表示。他也说，先前以较高利率吸引资金停泊在跨年后，不过目前股市不好且资金也多，因 此政策调低利率。 今天证券商短天期公债的附买回利率成交区间落在0.33-0.35%，银行端在0.35-0.37%， 同上日；短天期公司债RP主要成交在0.40-0.45%，也同上日。 大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率，因特定大型票券商调降利率而令区间低 位下滑；短天期公债附买回利率区间落在0.25-0.33%，上日在0.28-0.33%，跨农历年在0.33 -0.35%，上日在0.36%；短天期公司债附买回利率区间大致在0.33-0.38%，跨年在0.38%。 交易商指出，债券附买回成交利率高低，与票券商及各金融机构的信评条件/议价能力 和承作对象各有不同，因此成交利率区间差异相当大。(完) (审校 黄凯/张喜良)