标题新闻：俄罗斯央行第一副总裁称，货币政策路径将比预期“更加艰辛”--俄塔社

台湾财政：财政部称将在〞税收影响最小〞下进行税制改革，并将综合评量
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
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路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。
0813GMT - * 1月汇市最大的变化是美元/日圆多头的溃败 * 不过利率前景支撑美元/日圆上扬，反转了1月市场的极端情况 * 美日两年期公债利差与美元/日圆汇率图表：http://reut.rs/2jOdv59 * 图表暗示，买入美元/日圆有潜在的进一步增值空间 * 若突破200小时移动均线切入位114.73，将巩固偏多走势。图表：http://reut.rs/2jAus5H * 日线图云区亦支撑后市看涨的看法：http://reut.rs/2jAhwNi (完) (编译 白云; 审校 高琦)