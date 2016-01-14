香港个股：顺风清洁能源料去年净利跌逾九成，受收入下滑等拖累

路透香港1月14日 - 清洁能源综合方案供应商--顺风国际清洁能源有限公司 周四发出盈利预警，预期2015年度净利将同比大跌逾90%，受太阳能产品平均售价下跌、太阳能发电收入下滑、融资成本大增等因素拖累。

公司的声明称，虽然去年其太阳能产品销售量增加约三成，但平均售价则下跌，使毛利率由2014年的22%降至去年的约16%；同时，太阳能发电收入因受到去年9-12月新疆地区的限电影响而减少，对比2014年同期新疆地区的发电量减少约45%。

此外，该公司完成S.A.G. Solarstorm AG的若干资产及晶能光电集团59%股权的收购后大力开拓海外市场，以致去年销售及行政费用增逾50%；而2014年11月及2015年1月完成发行可换股债券及太阳能发电业务取得新的贷款及融资，使公司去年的融资成本增加超过90%。

至于去年下半年人民币对主要货币贬值，亦令到其汇兑损失增加；另该公司2014年录得一项非经常性收益，但去年则没有。

顺风清洁能源2014年度净利为13.08亿元人民币。（完）

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