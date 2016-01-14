香港个股：顺风清洁能源料去年净利跌逾九成，受收入下滑等拖累

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月19日
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
路透香港1月14日 - 清洁能源综合方案供应商--顺风国际清洁能源有限公司 周四发出盈利预警，预期2015年度净利将同比大跌逾90%，受太阳能产品平均售价下跌、太阳能发电收入下滑、融资成本大增等因素拖累。
公司的声明称，虽然去年其太阳能产品销售量增加约三成，但平均售价则下跌，使毛利率由2014年的22%降至去年的约16%；同时，太阳能发电收入因受到去年9-12月新疆地区的限电影响而减少，对比2014年同期新疆地区的发电量减少约45%。
此外，该公司完成S.A.G. Solarstorm AG的若干资产及晶能光电集团59%股权的收购后大力开拓海外市场，以致去年销售及行政费用增逾50%；而2014年11月及2015年1月完成发行可换股债券及太阳能发电业务取得新的贷款及融资，使公司去年的融资成本增加超过90%。
至于去年下半年人民币对主要货币贬值，亦令到其汇兑损失增加；另该公司2014年录得一项非经常性收益，但去年则没有。
顺风清洁能源2014年度净利为13.08亿元人民币。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
路透1月19日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.8857 1人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.60 7.77 2.41 南玻 11.10 5.92 2.12 深康佳 4.32 2.77 1.76 ST中华 11.30 4.78 2.67 ST中冠 9.4
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。