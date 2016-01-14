路透基点：台塑将为越南钢铁厂项目贷款筹资25亿美元--TRLPC

台湾财政：财政部称将在〞税收影响最小〞下进行税制改革，并将综合评量
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
路透1月14日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾台塑集团将通过两项定期贷款筹资25亿美元，为其越南钢铁厂项目提供融资。
两项分期偿还贷款包括：A部分主要由台湾银行业者提供联贷的15亿美元七年期贷款，以及B部分由非台湾银行业者联贷的10亿美元五年期贷款。
台湾银行、星展银行、华南商业银行、兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任A部分的牵头行兼簿记行，其中华银为额度代理行。中银香港、瑞穗银行和三井住友银行为B部分牵头行兼簿记行。
A、B贷款的利率分别较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码158和140个基点。对于A部分贷款，如果台北银行间拆息利率(TAIFX)和Libor利差超过35个基点，将由借款人支付超出的部分。
A部分贷款方面，参贷规模分为四个层级，1.5亿美元或以上、1亿-1.49亿美元、5,000万-9,900万美元或3,000万-4,900万美元，对应的前端费分别为24、18、10和5个基点。前两个层级获得牵头行头衔，后两个层级获联席安排行或经理行头衔。
B部分贷款方面，参贷规模也分为四个层级，2亿美元或以上、1.5亿-1.99亿美元、1亿-1.49亿美元或5,000万-9,900万美元，对应的前端费分别为25、20、15和10个基点。各层级将分别获得主办行、联席安排行、协办行或经理行头衔。
两项贷款的借款人为台塑河静(开曼)有限公司，借款人11名股东作为担保人。
A、B部分贷款的银行回复截止日期分别是2月5日和3月份。(完) (编译 刘秀红；审校 龚芳)
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。
0813GMT - * 1月汇市最大的变化是美元/日圆多头的溃败 * 不过利率前景支撑美元/日圆上扬，反转了1月市场的极端情况 * 美日两年期公债利差与美元/日圆汇率图表：http://reut.rs/2jOdv59 * 图表暗示，买入美元/日圆有潜在的进一步增值空间 * 若突破200小时移动均线切入位114.73，将巩固偏多走势。图表：http://reut.rs/2jAus5H * 日线图云区亦支撑后市看涨的看法：http://reut.rs/2jAhwNi (完) (编译 白云; 审校 高琦)