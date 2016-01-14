路透基点：台塑将为越南钢铁厂项目贷款筹资25亿美元--TRLPC

路透1月14日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾台塑集团将通过两项定期贷款筹资25亿美元，为其越南钢铁厂项目提供融资。

两项分期偿还贷款包括：A部分主要由台湾银行业者提供联贷的15亿美元七年期贷款，以及B部分由非台湾银行业者联贷的10亿美元五年期贷款。

台湾银行、星展银行、华南商业银行、兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任A部分的牵头行兼簿记行，其中华银为额度代理行。中银香港、瑞穗银行和三井住友银行为B部分牵头行兼簿记行。

A、B贷款的利率分别较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码158和140个基点。对于A部分贷款，如果台北银行间拆息利率(TAIFX)和Libor利差超过35个基点，将由借款人支付超出的部分。

A部分贷款方面，参贷规模分为四个层级，1.5亿美元或以上、1亿-1.49亿美元、5,000万-9,900万美元或3,000万-4,900万美元，对应的前端费分别为24、18、10和5个基点。前两个层级获得牵头行头衔，后两个层级获联席安排行或经理行头衔。

B部分贷款方面，参贷规模也分为四个层级，2亿美元或以上、1.5亿-1.99亿美元、1亿-1.49亿美元或5,000万-9,900万美元，对应的前端费分别为25、20、15和10个基点。各层级将分别获得主办行、联席安排行、协办行或经理行头衔。

两项贷款的借款人为台塑河静(开曼)有限公司，借款人11名股东作为担保人。