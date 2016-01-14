香港金融：香港适用的逆周期缓冲资本比率2017年上调至1.25%--金管局

路透香港1月14日 - 香港金融管理专员周四公布，由2017年1月1日起，香港适用的逆周期缓冲资本（CCyB）比率会由现行的0.625%，上调至1.25%。是次上调与《巴塞尔协定三》所设定的分阶段实施CCyB的安排一致。

＂鉴于信贷与本地生产总值差距及物业价格与租金差距等主要指标仍处于偏高水平，因此香港有需要持续累积CCyB。＂金融管理专员陈德霖表示。

他并指出，尽管香港信贷增长步伐近期有所减慢，物业市场亦有初步迹象显示略为放缓，但仍有需要上调CCyB。信贷及物业市场所带来的相关风险并未减退，如这些风险一旦实现，CCyB可提高银行体系承受冲击的能力。

《巴塞尔协定三》监管架构订明在2016-2018年期间内，分阶段实施CCyB，并于2019年1月1日全面生效。根据这项分阶段实施安排，于2016年1月1日开始时最高CCyB比率可为银行风险加权资产的0.625%，其后每年增加0.625%，最后至2019年1月1日达到最高的2.5%。

这表示在《巴塞尔协定三》的分阶段实施安排下，2017年的最高CCyB比率为1.25%。按照金融管理专员向来采纳《巴塞尔协定三》架构的普遍做法，金融管理专员在是次决定CCyB比率时，选择遵循《巴塞尔协定三》所设定的阶段实施水平。

CCyB是《巴塞尔协定三》监管资本架构的一部分，是为应对信贷增长过度时期系统性风险显着增加而积存额外资本的机制；当信贷周期逆转后，这些缓冲资本可被＂释放＂来吸收亏损，使银行体系在随后的下行周期仍可继续提供借款。

金融管理专员根据《外汇基金条例》委任，以协助财政司司长执行该条例授予的职能，以及执行其他条例及财政司司长所指定的职能。金融管理专员的办公室称为金管局，金融管理专员即为金管局的总裁。（完）

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