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亚洲 | 2016年 1月 14日 星期四 19:15 BJT

马来西亚期市：棕榈油价格下跌，因需求疲弱影响盖过产量下滑预期

“市场人气不明朗，因中国从南美购买更多消费与榨油用大豆，炎热的天气加上夜间雨势，对产量有帮助。”

“不过产量正在放缓，且(棕榈油产出)可能因厄尔尼诺天候效应下滑。市况波动性肯定会非常大，”该名交易商表示。

厄尔尼诺气候效应为整个东南亚地区带来乾燥天气，马来西亚与印尼等棕榈油生产国皆受影响，导致棕榈油产量降低。

交易商同时期待周五船货调查机构将公布的1月上半月与上月同期相较的数据，以从中评估棕榈油出口需求。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 陈宗琦；审校 龚芳)

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