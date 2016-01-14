中国金融：进出口行去年“一带一路”贷款增近五成，占境外贷款额37%

路透北京1月14日 - 中国进出口银行周四表示，该行去年末在“一带一路”(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)沿线国家贷款余额超过5,200亿元人民币，较年初增长46%，占全部境外贷款的37%。

该行新闻发言人代鹏在银行业例行发布会上并称，进出口行目前有贷款余额的“一带一路”项目1,000多个，涉及公路、铁路、电力、通讯等领域。

在具体对接“一带一路”的融资方式上，他介绍说，目前该行参与的股权投资基金和投资公司有12个，规模达618亿美元，并利用投贷结合方式支持“一带一路”项目。其中，丝路基金截至目前已投资四个项目，两个项目是进出口行与丝路基金的投贷结合。

代鹏并称，未来进出口行将打造以信贷为主体，投资、租赁等多元化业务体系，并加强与亚开行、世界银行的合作，以及与丝路基金和亚投行的协同配合。