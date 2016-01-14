中国金融：进出口行去年“一带一路”贷款增近五成，占境外贷款额37%

台湾财政：财政部称将在〞税收影响最小〞下进行税制改革，并将综合评量
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
路透北京1月14日 - 中国进出口银行周四表示，该行去年末在“一带一路”(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)沿线国家贷款余额超过5,200亿元人民币，较年初增长46%，占全部境外贷款的37%。
该行新闻发言人代鹏在银行业例行发布会上并称，进出口行目前有贷款余额的“一带一路”项目1,000多个，涉及公路、铁路、电力、通讯等领域。
在具体对接“一带一路”的融资方式上，他介绍说，目前该行参与的股权投资基金和投资公司有12个，规模达618亿美元，并利用投贷结合方式支持“一带一路”项目。其中，丝路基金截至目前已投资四个项目，两个项目是进出口行与丝路基金的投贷结合。
代鹏并称，未来进出口行将打造以信贷为主体，投资、租赁等多元化业务体系，并加强与亚开行、世界银行的合作，以及与丝路基金和亚投行的协同配合。
此外，针对近期汇率波动对企业海外投资带来影响，进出口行经济研究部总经理冯春平表示，该行除了对企业提供咨询、避险金融工具，还推动人民币贷款业务，减少兑换中的风险。（完） (发稿 李贺；审校 张喜良)
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。
0813GMT - * 1月汇市最大的变化是美元/日圆多头的溃败 * 不过利率前景支撑美元/日圆上扬，反转了1月市场的极端情况 * 美日两年期公债利差与美元/日圆汇率图表：http://reut.rs/2jOdv59 * 图表暗示，买入美元/日圆有潜在的进一步增值空间 * 若突破200小时移动均线切入位114.73，将巩固偏多走势。图表：http://reut.rs/2jAus5H * 日线图云区亦支撑后市看涨的看法：http://reut.rs/2jAhwNi (完) (编译 白云; 审校 高琦)