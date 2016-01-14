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亚洲 | 2016年 1月 14日 星期四 19:47 BJT

东南亚股市：收盘下跌，印尼股市因央行降息而脱离低位

新加坡股市表现最差，海峡时报指数 挫跌近2%，至2011年12月以来低位。在全球油市走疲下，吉宝企业 等能源相关类股跌幅居前。

马来西亚股市 触及近四周收盘低位，菲律宾 及泰国股市 连两日收高，越南股市 则收在2015年8月26日以来低位。

证交所及汤森路透数据显示，多数市场均遭外资卖超，外资大举卖超马来西亚股票1.36亿马币(3,098万美元)，卖超印尼股票4,410亿卢比(3,172万美元)。

涨跌 当日 今年以来 2015年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 313.96 -5.28 -1.65 -5.67 332.82

新加坡 2644.57 -51.93 -1.93 -8.26 2882.73

马来西亚 1633.44 -9.10 -0.55 -3.49 1692.51

泰国 1263.29 -15.32 -1.20 -1.92 1288.02

印尼 4513.18 -24.00 -0.53 -1.74 4593.01

菲律宾 6408.76 -85.37 -1.31 -7.82 6952.08

越南 553.03 -7.34 -1.31 -4.49 579.03

(完)

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(编译 龚芳; 审校 陈宗琦)

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