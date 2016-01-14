东南亚股市：收盘下跌，印尼股市因央行降息而脱离低位

台湾财政：财政部称将在〞税收影响最小〞下进行税制改革，并将综合评量
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
新加坡股市表现最差，海峡时报指数 挫跌近2%，至2011年12月以来低位。在全球油市走疲下，吉宝企业 等能源相关类股跌幅居前。
马来西亚股市 触及近四周收盘低位，菲律宾 及泰国股市 连两日收高，越南股市 则收在2015年8月26日以来低位。
证交所及汤森路透数据显示，多数市场均遭外资卖超，外资大举卖超马来西亚股票1.36亿马币(3,098万美元)，卖超印尼股票4,410亿卢比(3,172万美元)。
涨跌 当日 今年以来 2015年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 313.96 -5.28 -1.65 -5.67 332.82
新加坡 2644.57 -51.93 -1.93 -8.26 2882.73
马来西亚 1633.44 -9.10 -0.55 -3.49 1692.51
泰国 1263.29 -15.32 -1.20 -1.92 1288.02
印尼 4513.18 -24.00 -0.53 -1.74 4593.01
菲律宾 6408.76 -85.37 -1.31 -7.82 6952.08
越南 553.03 -7.34 -1.31 -4.49 579.03
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
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(编译 龚芳; 审校 陈宗琦)
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。
0813GMT - * 1月汇市最大的变化是美元/日圆多头的溃败 * 不过利率前景支撑美元/日圆上扬，反转了1月市场的极端情况 * 美日两年期公债利差与美元/日圆汇率图表：http://reut.rs/2jOdv59 * 图表暗示，买入美元/日圆有潜在的进一步增值空间 * 若突破200小时移动均线切入位114.73，将巩固偏多走势。图表：http://reut.rs/2jAus5H * 日线图云区亦支撑后市看涨的看法：http://reut.rs/2jAhwNi (完) (编译 白云; 审校 高琦)