国际油市：新加坡柴油与航煤陆上库存下降，但未来数周料增加

台湾财政：财政部称将在〞税收影响最小〞下进行税制改革，并将综合评量
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
路透新加坡1月14日 - 新加坡陆上柴油与航煤库存连续第三周减少，有助于支撑现货价差，但交易商周四表示，预期未来几周库存料将增加。
根据新加坡国际企业发展局(IES)最新数据，新加坡中质馏分油库存减少将近4%，至两周低点923.3万桶。
交易商预期，未来数周库存量料将增加，因为随着正价差走阔，使得现在储存柴油更加有利可图。
新加坡现货交易方面，有三笔柴油、一笔航煤成交。
道达尔以每桶较1月28日至2月3日新加坡平均报价升水0.60美元，向联合石化买进15万桶含硫10ppm柴油，船期为1月29日至2月2日。
道达尔以每桶较2月4-12日新加坡平均报价升水0.70美元，向联合石化买进15万桶含硫10ppm柴油，船期为2月8-12日。
壳牌以每桶较2月5-15日新加坡平均报价贴水0.50美元，向永顺油品(Winson Oil)买进15万桶含硫500ppm柴油，船期为2月9-13日。
维多公司以每桶较2月5-15日新加坡平均报价贴水0.50美元，向BP买进10万桶航煤，船期为2月8-12日。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 陈宗琦；审校 李军)
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。
0813GMT - * 1月汇市最大的变化是美元/日圆多头的溃败 * 不过利率前景支撑美元/日圆上扬，反转了1月市场的极端情况 * 美日两年期公债利差与美元/日圆汇率图表：http://reut.rs/2jOdv59 * 图表暗示，买入美元/日圆有潜在的进一步增值空间 * 若突破200小时移动均线切入位114.73，将巩固偏多走势。图表：http://reut.rs/2jAus5H * 日线图云区亦支撑后市看涨的看法：http://reut.rs/2jAhwNi (完) (编译 白云; 审校 高琦)