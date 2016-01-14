国际油市：新加坡柴油与航煤陆上库存下降，但未来数周料增加

路透新加坡1月14日 - 新加坡陆上柴油与航煤库存连续第三周减少，有助于支撑现货价差，但交易商周四表示，预期未来几周库存料将增加。

根据新加坡国际企业发展局(IES)最新数据，新加坡中质馏分油库存减少将近4%，至两周低点923.3万桶。

交易商预期，未来数周库存量料将增加，因为随着正价差走阔，使得现在储存柴油更加有利可图。

新加坡现货交易方面，有三笔柴油、一笔航煤成交。

道达尔以每桶较1月28日至2月3日新加坡平均报价升水0.60美元，向联合石化买进15万桶含硫10ppm柴油，船期为1月29日至2月2日。

道达尔以每桶较2月4-12日新加坡平均报价升水0.70美元，向联合石化买进15万桶含硫10ppm柴油，船期为2月8-12日。

壳牌以每桶较2月5-15日新加坡平均报价贴水0.50美元，向永顺油品(Winson Oil)买进15万桶含硫500ppm柴油，船期为2月9-13日。

维多公司以每桶较2月5-15日新加坡平均报价贴水0.50美元，向BP买进10万桶航煤，船期为2月8-12日。(完)

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