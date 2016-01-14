版本:
中国
市场报道 | 2016年 1月 14日 星期四 21:47 BJT

欧洲汇市：英镑削减跌幅，此前英国央行发布会议记录

路透伦敦1月14日 - 英镑周四兑美元弹离近五年半低位，兑欧元则升离一年低点；此前英国央行会议纪录显示该行以8:1的票数决议维持利率不变。

在会议纪录出炉前，外界揣测决策官员麦卡弗蒂可能不再投票支持加息，因全球市场动荡、油价下滑且英国经济数据不强。但麦卡弗蒂最终仍投票支持升息。

英镑 小升0.1%至1.4425美元，纪录出炉前为1.4386美元。

欧元 则跌至0.7570英镑，稍早曾触及一年高位0.7606英镑。(完)

(编译 龚芳; 审校 陈宗琦)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐