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市场报道 | 2016年 1月 14日 星期四 22:03 BJT

标题新闻：加拿大11月新屋价格较前月上涨0.2%(市场预估为上升0.2%)，较上年同期上扬1.6%

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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