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亚洲 | 2016年 1月 14日 星期四 22:54 BJT

国际油市：380cst燃料油近月跨月价差持稳

路透新加坡1月14日 - 交易商表示，380cst燃料油近月跨月价差持稳，仍为升水0.50美元，尽管市场活动强劲。

但2-3月跨月价差小幅上升，较昨日上升0.25美元，收报贴水2.25美元。

尽管现货市场相对淡静，没有现货交易的报告，但驻新加坡的一位交易商表示，“近月跨月价差有相当多的活动。”

现货市场，380cst燃料油价差小跌，但仍是为升水0.33美元。(完)

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