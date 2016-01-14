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市场报道 | 2016年 1月 14日 星期四 22:39 BJT

美国股市：开盘走高，因油价上涨和摩根大通业绩强劲

路透1月14日 - 美国股市周四小幅开高，因油价上涨和摩根大通业绩强劲提振银行股的表现。

道琼工业指数 上涨54.24点，或0.34%，至16,205.65点；标准普尔500指数 涨6.09点，或0.32%，至1,896.37点；Nasdaq指数 涨18.18点，或0.4%，至4,544.25点。(完)

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