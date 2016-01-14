版本:
中国
亚洲 | 2016年 1月 14日 星期四 22:55 BJT

美国热股：摩根大通第四季获利增长10%，股价上涨

路透1月14日 - 美国按资产计算最大的银行--摩根大通 公布第四季获利增长10.2%，因该行持续严格控制开支。

摩根大通在周四早盘上涨0.73%，报57.76美元。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐