美国热股：摩根大通第四季获利增长10%，股价上涨

《路透晚报》--1月19日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。
路透1月14日 - 美国按资产计算最大的银行--摩根大通 公布第四季获利增长10.2%，因该行持续严格控制开支。
摩根大通在周四早盘上涨0.73%，报57.76美元。(完)
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。
0813GMT - * 1月汇市最大的变化是美元/日圆多头的溃败 * 不过利率前景支撑美元/日圆上扬，反转了1月市场的极端情况 * 美日两年期公债利差与美元/日圆汇率图表：http://reut.rs/2jOdv59 * 图表暗示，买入美元/日圆有潜在的进一步增值空间 * 若突破200小时移动均线切入位114.73，将巩固偏多走势。图表：http://reut.rs/2jAus5H * 日线图云区亦支撑后市看涨的看法：http://reut.rs/2jAhwNi (完) (编译 白云; 审校 高琦)
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时 间16:19时，1港元=0.88618人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均 溢价为22.3%，低于上交易日收盘的23.28%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元 A/H股比价 ) 工商银行 4.53 4.78 1.07 建设银行 5.62 5.85 1.08 中国银行 3.52 3.55 1.12 农