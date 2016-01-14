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亚洲 | 2016年 1月 14日 星期四 22:56 BJT

美国热股：报导称高盛拟裁减多达10%的销售和固定收益岗位，高盛股价下滑

路透1月14日 - 华尔街日报周三援引消息人士称，高盛 计划本季度稍晚裁减至多10%的销售和固定收益交易岗位。

高盛在周四早盘下跌0.52%，报158.17美元。(完)

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