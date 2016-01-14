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亚洲 | 2016年 1月 14日 星期四 23:11 BJT

美股热股：百思买预计当季美国市场销售下滑，股价暴跌10%

路透1月14日 - 美国最大的消费者电子产品零售商百思买 称，预期其当前季度美国市场销售将下跌约1.5%，因假日购物季消费者对移动产品、扫描器和打印机的需求疲弱。

百思买在周四早盘暴跌10.63%，报26.16美元。(完)

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