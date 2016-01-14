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亚洲 | 2016年 1月 14日 星期四 23:43 BJT

美股热股：波音和工程职员工会达成延长劳工合同六年的临时协议，股价小涨

路透1月14日 - 波音公司 和其工程职员工会表示，双方达成临时协议，延长超过2万名工人的劳工合同六年。

波音在周四早盘上涨0.12%，报128.28美元。(完)

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