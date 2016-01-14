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亚洲 | 2016年 1月 15日 星期五 00:09 BJT

标题新闻：俄罗斯能源部官员和OPEC可能在3月前举行会议-国际文传电讯社援引俄副能源部长

OPEC为石油输出国组织

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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