欧洲汇市：英国央行会议记录显示利率看法没有改变后英镑仅得到些微喘息

路透伦敦1月14日 - 英镑周四连续第三日跌穿1.44美元，在英国央行会议记录公布后，英镑只受到短暂提振。会议记录显示，英国央行决策者对利率的看法没有很大改变。

英镑兑美元从近五年半低位反弹，兑欧元从一年低点回升，此前英国央行最新会议记录显示，九名利率决策官员以8:1票数，连续第六个月决议维持利率在0.5%低位不变。

这和会议记录公布前的市场臆测相悖，市场原本预计货币政策委员委员麦卡弗蒂可能不再投票支持加息，因油价持续下滑和英国一系列经济数据迟滞。但麦卡弗蒂最终仍投票支持升息。

不过，英镑仍排列在多家银行对今年最有可能下跌货币名单的前列，因对英国央行将在美联储之后加息的预期减退。

“英国央行未来一年可能维持利率不变，而美联储收紧货币政策，我们预计，英镑兑美元未来将继续下跌，”瑞典的SEB的资深汇市策略师Richard Falkenhall说。

“目前我们预计，英国第一次加息将在2016年8月，但看来更大可能是升息将进一步推迟一或两个季度。”