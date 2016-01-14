欧洲汇市：英国央行会议记录显示利率看法没有改变后英镑仅得到些微喘息

台湾财政：财政部称将在〞税收影响最小〞下进行税制改革，并将综合评量
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
路透伦敦1月14日 - 英镑周四连续第三日跌穿1.44美元，在英国央行会议记录公布后，英镑只受到短暂提振。会议记录显示，英国央行决策者对利率的看法没有很大改变。
英镑兑美元从近五年半低位反弹，兑欧元从一年低点回升，此前英国央行最新会议记录显示，九名利率决策官员以8:1票数，连续第六个月决议维持利率在0.5%低位不变。
这和会议记录公布前的市场臆测相悖，市场原本预计货币政策委员委员麦卡弗蒂可能不再投票支持加息，因油价持续下滑和英国一系列经济数据迟滞。但麦卡弗蒂最终仍投票支持升息。
不过，英镑仍排列在多家银行对今年最有可能下跌货币名单的前列，因对英国央行将在美联储之后加息的预期减退。
“英国央行未来一年可能维持利率不变，而美联储收紧货币政策，我们预计，英镑兑美元未来将继续下跌，”瑞典的SEB的资深汇市策略师Richard Falkenhall说。
“目前我们预计，英国第一次加息将在2016年8月，但看来更大可能是升息将进一步推迟一或两个季度。”
英镑兑美元 仅跌0.1%，兑欧元 小涨至0.7542英镑，令英镑过去一个月下跌约6%后得到一些喘息。(完)
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
路透1月19日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三的黄金持仓与周二持平， 同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓亦持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 25,976,712.5 1月18日 25,976,712.5 1月17日 0.0 0.00% iShares 338,356,236.2 1月18日 338,356,236.2 1月17日 0.0 0.00% (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。