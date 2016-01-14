《全球汇市》美元上涨，受美股和油价上涨激励

* 欧元最初上涨，因报道指欧洲央行官员质疑近期是否有必要进一步行动

* 加元大跌

路透纽约1月14日 - 美元周四上涨，受美股攀升和油价反弹支撑，暗示美国联邦储备理事会(美联储/FED)在推进今年多次加息的计划上可能并不会受到那么多束缚。

油价在今年头两周走势震荡，但美国原油期货在周四上涨逾2%，这支撑美股三大股指大幅攀升。

在汇市，这影响到美元上涨，避险日圆下跌，低收益的欧元走软。在市场情绪不安之时，日圆和欧元倾向上涨，因这两种货币经常是投资风险资产的融资货币。当风险资产回落时，日圆和欧元将上升。

“在多个交易日避险情绪主导后，我们看到温和的喘息，”道明证券资深外汇策略师Mazen Issa说。

“在这样环境下，我们看到(欧元，日圆)融资货币表现落后，高贝它系数(高收益)货币跑赢。”

在纽约尾盘，美元指数 上涨0.2%，报99.086。

欧元兑美元 下跌0.1%，报1.0860美元，美元兑日圆 涨0.3%，报118.06日圆。

欧元稍早上涨，得益于路透报导，与五名欧洲央行(ECB)官员的交谈表明，即便通胀预期下降，许多央行官员对近期是否有必要进一步采取政策行动持怀疑看法。

该报导称，欧洲央行3月10日时将公布2018年经济增长和通胀率的初步预测，一些对路透表示看法的央行官员说，即便这些数据下滑，欧洲央行应该不会立即采取行动。

“在某种意义上，这是可以理解的，”State Street北美宏观策略师门主管Lee Ferridge说。

“欧元区数据表现相当良好。经济成长不是很差。而且，鉴于负利率和印钞计划现在实施至2017年，目前实在没有推出进一步经济刺激举措的需要。”

欧洲央行将在下周举行政策会议，预计不是推动市场走势的事件。但欧洲央行在3月10日首次发布2018年经济成长和通胀预估，可能会真正考验市场。

加元下跌至2003年4月来最低水准，因预期油价进一步下跌将损及以资源为主的加拿大经济。这燃点对加拿大央行最早在下周减息的臆测。