更新版 1-《全球汇市》美元上涨，受美股和油价上涨激励

* 欧元最初上涨，因报道指欧洲央行官员质疑近期是否有必要进一步行动

* 加元大跌 (新增文末收盘表格)

路透纽约1月14日 - 美元周四上涨，受美股攀升和油价反弹支撑。股市与油市暗示美国联邦储备理事会(美联储/FED)在推进今年多次加息的计划上可能并不会受到那么多束缚。

油价在今年头两周走势震荡，但美国原油期货在周四上涨逾2%，这支撑美股三大股指大幅攀升。

这给汇市带来的影响是：美元上涨，避险日圆下跌，低收益的欧元走软。在市场情绪不安之时，日圆和欧元倾向上涨，因这两种货币经常是投资风险资产的融资货币。当风险资产回落时，日圆和欧元将上升。

“在多个交易日避险情绪主导后，我们看到稍有缓和，”道明证券资深外汇策略师Mazen Issa说。

“在这样环境下，我们看到融资货币(欧元，日圆)表现落后，高贝它系数(高收益)货币跑赢。”

在纽约尾盘，美元指数 上涨0.2%，报99.086。

欧元兑美元 下跌0.1%，报1.0860美元，美元兑日圆 涨0.3%，报118.06日圆。

欧元稍早得益于路透报导。报导称，许多欧洲央行(ECB)官员对近期是否有必要进一步采取政策行动持怀疑看法。

该报导称，欧洲央行3月10日时将公布2018年经济增长和通胀率的初步预测，一些对路透表示看法的央行官员说，即便这些数据下滑，欧洲央行应该不会立即采取行动。

“在某种意义上，这是可以理解的，”道富银行的北美宏观策略主管Lee Ferridge说。

“欧元区数据表现相当良好。经济成长不是很差。而且，鉴于负利率和印钞计划现在实施至2017年，目前实在没有推出进一步经济刺激举措的需要。”

欧洲央行将在下周举行政策会议，预计不会对市场有太大影响。但欧洲央行在3月10日首次发布2018年经济成长和通胀预估，可能会真正考验市场。

加元下跌至2003年4月来最低水准，因预期油价进一步下跌将损及以资源为主的加拿大经济，燃点对加拿大央行最早在下周减息的臆测。

美元兑加元 最新持平在1.4361加元。

今日 上日 当日 今年以来 2015年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0864 1.0873 -0.08 +0.04 1.0860

美元/日圆 118.04 117.66 +0.32 -1.88 120.30

欧元/日圆 128.22 127.92 +0.23 -1.72 130.47

美元/瑞郎 1.0044 1.0057 -0.13 +0.26 1.0018

英镑/美元 1.4413 1.4406 +0.05 -2.21 1.4738

美元/加元 1.4364 1.4337 +0.19 +3.79 1.3839

美元/离岸人民币 6.5995 6.5648 +0.53 +0.48 6.5680

澳元/美元 0.6983 0.6954 +0.42 -4.01 0.7275

欧元/瑞郎 1.0918 1.0942 -0.22 +0.29 1.0886

欧元/英镑 0.7539 0.7550 -0.15 +2.33 0.7367

新西兰元/美元 0.6468 0.6511 -0.66 -5.23 0.6825

美元/挪威克朗 8.7730 8.8103 -0.42 -0.76 8.8398

欧元/挪威克朗 9.5269 9.5938 -0.70 -0.77 9.6011

美元/瑞典克朗 8.5497 8.5288 +0.25 +1.22 8.4465

欧元/瑞典克朗 9.2896 9.2766 +0.14 +1.30 9.1705