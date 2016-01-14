纽约期市：ICE期棉收低，宏观经济形势不佳令强劲的出口报告失色

路透纽约1月14日 - 洲际交易所(ICE)期棉在四个交易日内首次收跌，美国政府虽发布强劲的出口销售报告，但其影响不及美元走强和市场对中国经济增长的持续担忧。中国是全球最大的棉花消费国。
“销售情况比平均水平好一些，”Varner Brokerage总裁Rogers Varner表示。“棉花市场总体形势良好，但宏观因素不利，所以二者影响相互抵消。”
3月棉花期货 结算价下跌0.24美分或0.39%，报每磅61.90美分，盘中交投区间介于61.75-62.46美分。
美国农业部一周报告显示，上周2015/2016作物年棉花出口销售达到17.1万包，高于前一周，且较之前的四周均值高出68%。
期货市场总成交量减少1,157口，至21,491口。数据显示，上日未平仓合约减少927口，至181,667口。
截至1月13日的可交货认证棉花库存CERT-COT-STX共计64,141包，略低于前一日的64,142包。
美元指数 上涨0.13%，汤森路透核心商品CRB指数 涨0.45%。(完)
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(编译 徐文焰；审校 张若琪)