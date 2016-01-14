金砖国家：1月14日股汇市收盘纵览

路透1月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月14日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报723.15点，下跌0.88%。

中国股市：沪综指反弹收升近2%，受中小盘股强势反弹带动

中国汇市：人民币收跌逾百点子，市场重回理智适应波动新常态

香港股市：恒指削减跌幅小幅收低，受内地股市反弹提振

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报39,500.108点，上涨1.43%。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.9953/83，上日收报4.0098/09。

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南非股市：下跌作收。现货金连跌四天，拖累Gold Fields 和AngloGold Ashanti 等黄金业者股价。指标Top-40指数 收报42,741.46点，下跌1.57%；大盘综合指数 收报47,697.53点，下跌1.48%。

南非汇市：兰特兑美元走强，受英国央行维持利率不变鼓舞

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印度股市：震荡收低，BSE指数波幅宽达545点。亚洲和欧洲股市亦下跌。而与此同时，Infosys 获利好于预期则帮助缓和了大盘跌幅。BSE指数 收报24,772.97点，下跌0.33%；盘中一度上涨0.66%，而跌幅最深曾达1.53%。NSE指数 收报7,536.8点，下跌0.34%；稍早最多上涨0.56%，最深下跌1.57%。

印度汇市：卢比收在逾两年最疲弱水准，因全球股市卖压引发外资撤离新兴市场资产的疑虑。卢比兑美元 收报67.29/67.3，上日收报66.845/66.855。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报692.99点，下跌0.1%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报365.67点，下跌0.45%。