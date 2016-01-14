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公司新闻 | 2016年 1月 15日 星期五 07:41 BJT

《全球汇市》风险人气好转打压日圆回落，澳元反弹

英镑持稳，之前英国央行决策者以8:1的投票结果决定维持利率在纪录低点不变，符合预期；而且尽管全球市场波动，央行给出的展望并没有发生重大变化。

英镑兑美元 报1.4415，守在本周稍早触及的五年半低点1.4352上方。

相比之下，对加拿大央行降息的预期升温，令加元承压。加元兑美元 报1.4355，接近隔夜所及12年新低1.4398.

市场关注焦点主要在中国情况以及美国今日稍晚的零售销售等数据上。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0854 1.0864 -0.09 -0.06 1.0860

美元/日圆 118.22 118.04 +0.15 -1.73 120.30

欧元/日圆 128.36 128.22 +0.11 -1.62 130.47

美元/瑞郎 1.0047 1.0044 +0.03 +0.29 1.0018

英镑/美元 1.4419 1.4413 +0.04 -2.16 1.4738

美元/加元 1.4342 1.4364 -0.15 +3.63 1.3839

美元/离岸人民币 6.5978 6.5995 -0.03 +0.45 6.5680

澳元/美元 0.6999 0.6983 +0.23 -3.79 0.7275

新西兰元/美元 0.6488 0.6468 +0.31 -4.94 0.6825

澳元/日圆 82.780 82.430 +0.42 -5.52 87.620

新西兰元/日圆 76.700 76.400 +0.39 -6.44 81.980

英镑/日圆 170.52 170.09 +0.25 -3.78 177.22

澳元/新西兰元 1.0783 1.0780 +0.03 +1.12 1.0664

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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