《全球汇市》风险人气好转打压日圆回落，澳元反弹

英镑持稳，之前英国央行决策者以8:1的投票结果决定维持利率在纪录低点不变，符合预期；而且尽管全球市场波动，央行给出的展望并没有发生重大变化。
英镑兑美元 报1.4415，守在本周稍早触及的五年半低点1.4352上方。
相比之下，对加拿大央行降息的预期升温，令加元承压。加元兑美元 报1.4355，接近隔夜所及12年新低1.4398.
市场关注焦点主要在中国情况以及美国今日稍晚的零售销售等数据上。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0854 1.0864 -0.09 -0.06 1.0860
美元/日圆 118.22 118.04 +0.15 -1.73 120.30
欧元/日圆 128.36 128.22 +0.11 -1.62 130.47
美元/瑞郎 1.0047 1.0044 +0.03 +0.29 1.0018
英镑/美元 1.4419 1.4413 +0.04 -2.16 1.4738
美元/加元 1.4342 1.4364 -0.15 +3.63 1.3839
美元/离岸人民币 6.5978 6.5995 -0.03 +0.45 6.5680
澳元/美元 0.6999 0.6983 +0.23 -3.79 0.7275
新西兰元/美元 0.6488 0.6468 +0.31 -4.94 0.6825
澳元/日圆 82.780 82.430 +0.42 -5.52 87.620
新西兰元/日圆 76.700 76.400 +0.39 -6.44 81.980
英镑/日圆 170.52 170.09 +0.25 -3.78 177.22
澳元/新西兰元 1.0783 1.0780 +0.03 +1.12 1.0664
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 李爽/许娜/孙茉莉 审校 徐文焰/郑茵/王丽鑫)