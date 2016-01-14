《全球汇市》风险人气好转打压日圆回落，澳元反弹

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--1月19日

路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时 间16:19时，1港元=0.88618人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均 溢价为22.3%，低于上交易日收盘的23.28%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元 A/H股比价 ) 工商银行 4.53 4.78 1.07 建设银行 5.62 5.85 1.08 中国银行 3.52 3.55 1.12 农