表格：外资上周转为卖超日股，日本投资者继续买超海外债券

美国热股：Panasonic计划将其与特斯拉汽车的合作延伸至自动驾驶技术
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
路透东京1月15日 - 周五出炉的资本流动数据显示，截至1月9日当周，外资转为卖超日本股票。
外资1月9日止当周在日本股市卖超7,465亿日圆，前一周为买超1,357亿日圆。
日本投资人最近一周买超海外债券3,231亿日圆，前一周为买超859亿日圆。
下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：
外资在日本投资(10亿日圆)(负值代表卖超)：
股市 债市 货币市场
1 月 3日-1月9日 -746.5 +218.5 +2,509.0
12月27日-1月2日 +135.7 -107.7 -3,775.4
日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：
股市 债市 货币市场
1 月 3日-1月9日 +198.9 +323.1 +16.6
12月27日-1月2日 +10.3 +85.9 -30.3
注：
--r为修正值
--债券包括受益凭证
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(完) (编译 张若琪 审校 孙茉莉)
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。