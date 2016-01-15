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亚洲 | 2016年 1月 15日 星期五 08:14 BJT

表格：外资上周转为卖超日股，日本投资者继续买超海外债券

路透东京1月15日 - 周五出炉的资本流动数据显示，截至1月9日当周，外资转为卖超日本股票。

外资1月9日止当周在日本股市卖超7,465亿日圆，前一周为买超1,357亿日圆。

日本投资人最近一周买超海外债券3,231亿日圆，前一周为买超859亿日圆。

下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：

外资在日本投资(10亿日圆)(负值代表卖超)：

股市 债市 货币市场

1 月 3日-1月9日 -746.5 +218.5 +2,509.0

12月27日-1月2日 +135.7 -107.7 -3,775.4

日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：

股市 债市 货币市场

1 月 3日-1月9日 +198.9 +323.1 +16.6

12月27日-1月2日 +10.3 +85.9 -30.3

注：

--r为修正值

--债券包括受益凭证

欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选

link.reuters.com/syk43s

欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选

link.reuters.com/tyk43s

(完) (编译 张若琪 审校 孙茉莉)

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