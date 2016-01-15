《中国报摘》--中国证券报1月15日

* 头版头条:

--新年伊始，中国中省级地方两会陆续召开，目前已有河北、福建、宁夏、新疆4个省区召开了地方两会。从这些省区两会公布的政府工作报告来看，着力稳增长、扩大有效投资、加快重大项目建设是今年的首要任务。

* 其他:

--据统计，1月14日共有49家上市公司的大股东表示近期不减持公司股份，至少有46家上市公司公告大股东或高管当日进行了股份增持。今年以来，超过130家公司的大股东或高管自愿追加所持股份的锁定期。

--中国上市公司协会董秘委员会座谈会认为，从统计数据看，上市公司大股东的减持压力并没有市场解读的那么大。即使是股指持续上涨的去年上半年，大股东减持股份的上市公司也仅有600多家，在全部上市公司中占比不足1/4，减持股份约300亿股，仅占上市公司可流通股份的0.76%。

--据统计，截至目前沪深两市共有1,211家公司发布了2015年业绩预告，其中业绩预喜公司（包括预增、续盈、扭亏、略增）有759家，占发布业绩预告公司数量的63%。

--华信国际 公告，公司控股股东上海华信正计划将其下属从事能源及金融业务的主体注入上市公司，标的资产初步估值约230-300亿元；公司还将配套募集资金150-200亿元。

--力帆股份 产销快报显示，公司2015年12月份新能源汽车产销量均大幅增长，新能源汽车生产6,880辆，同比增长1,342.35%；销售8,054辆，同比增长1,408.24%。