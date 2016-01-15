《中国重要政经日程》--1月15日

标题新闻：中国铝业预计2016年净利润增长85%，因削减成本、金融支出下降和有色金属价格上升
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=============================今日重要政经日程==========================
1月15日（周五）
*--10:00 国新办就十八届中央纪委第六次全会精神举行发布会。
--10:00国家卫计委就2015年卫生计生工作进展和2016年工作要点举行发布会。
=============================近期重要政经日程==========================
1月16日（周六）
--阿里研究院主办的2016新经济智库大会在北京举行。
1月19日（周二）
--中国国家统计局召开国民经济运行情况新闻发布会，公布2015年GDP等经济数据。
--第四届中国电子商务年会在上海举行。
3月3日（周四）
--全国政协十二届四次会议在北京召开。
3月5日（周六）
--十二届全国人大四次会议在京召开。议程包括：审议政府工作报告，审查和批准国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要，审查和批准计划报告、预算报告等。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 李铮; 审校 乔艳红)
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。
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