《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月15日

*工商时报：

--金管会保险局14日公布最新统计，去年11月为止整体寿险业净值跌破兆元大关，来到9,934亿台币。若以目前台股下跌至7,742点推估，净值应已在9,300亿台币附近，杠杆倍数大幅拉高。

--行政院会昨日通过届期不续审法案149案，在2月1日重行送新国会审议，包括组织改造法案及两岸监督条例、长照保险法等。但自由经济示范区特别条例草案，国发会主委杜紫军说，需要重新检讨内容再提报新国会。但备受瞩目的服贸协议，政院检讨后认为不必重送。

*经济日报：

--美光 集团并购华亚科 联贷案架构昨天揭晓，初步拟定为五年期、800亿台币，利率计算以三或六个月期Taibor利率加码。金融圈主管评估，该案的资金用途在于并购，加上美光是国际大型企业，估计利率计价至少2%起跳。

--外贸协会董事长梁国新昨日宣示，贸协将有三大具体创新措施，包括推动〞数位化精准行销、创新模式开拓新兴市场、客制化的出口服务〞，继续协助台商掌握美日市场、开拓大陆市场、抢进新兴市场。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。