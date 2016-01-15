中国个股：华信国际筹划大股东注入能源及金融业务，计划配套募资

路透上海1月15日 - 中国安徽华信国际控股股份有限公司 周五公告称，公司正在筹划控股股东资产注入事项，拟注入标的资产初步估值约230-300亿元人民币，并计划配套募集资金150-200亿元。

公告指出，华信国际控股股东上海华信国际集团正计划将其下属从事能源及金融业务主体注入上市公司，标的资产年利润在15-20亿元，成长性较好，初步估值约230-300亿元；配套融资将用于能源贸易业务、石油储备基地建设、增资控股证券公司、增资控股期货公司等项目。

华信国际表示，公司将构建“能源+金融”大平台，沿着一带一路，未来加大中西亚、中东欧、非洲等区域的油气能源投资，目标是直接控制上游油气资源，同时，将在亚洲、欧洲建立庞大的下游能源消费网络，目标是控制能源消费需求，提升全球能源采购议价能力，

而在实施大能源战略的同时，辅以各类金融服务，并最终建设成为包含油田、炼厂、加油站、战略储备库、贸易、运输、证券、银行、期货、保理、租赁、交易中心等于一体的“能源+金融”的跨国集团。

公司并称，因有关事项尚存不确定性，根据深圳交易所的相关规定，公司股票自1月15 日开市时起停牌；公司承诺争取停牌时间不超过3个月。

华信国际股票因筹划重大事项，去年6月15日起停牌，停牌前收报44.08元。（完）

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