《全球重要经济事件一览表》--1月15日-1月22日

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1月15日(五)
达拉斯--达拉斯联邦储备银行举办Dallas Assembly午餐会，总裁柯普朗参加答问环节(1800)。
卡尔加里--加拿大财长摩尔诺(Bill Morneau)在自由党政府首份联邦预算出炉前参与一项讨论(2100)。
布鲁塞尔--欧盟财长会议。
1月18日(一)
东京--日本央行举行各地区分行经理的季度会议，央行总裁黑田东彦将发表讲话。该央行将在会上公布对日本各地区的经济和物价状况季度评估报告。
伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员弗利葛在伦敦政治经济学院举行讲座，主题为“债务、人口统计和收入分配：货币政策的新挑战”(1830)。
斯德哥尔摩--瑞典央行公布1月特别货币政策会议的会议记录(0830)。
1月19日(二)
维也纳--中东欧论坛(至1月20日)。发言者包括：奥地利财长、塞尔维亚财长、匈牙利经济部长、奥地利央行总裁等。
伦敦--英国国家统计局(ONS)就经常帐统计举行经济论坛(0930)。
伦敦--英国央行总裁卡尼发表今年首次重要讲话，主题为货币政策(1200)。
1月20日(三)
达沃斯--2016年世界经济论坛年会(至1月23日)。
渥太华--加拿大央行公布利率决定和货币政策报告(1500)，央行总裁波洛兹和资深副总裁Carolyn Wilkins举行记者会(1615)。
1月21日(四)
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，随后发布利率决定并举行记者会(1245)。
1月22日(五)
维也纳--奥地利央行总裁诺沃特尼在经济记者俱乐部发表讲话(0900)。
都柏林--爱尔兰央行总裁连恩发表演讲(1230)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 徐文焰；审校 许娜)