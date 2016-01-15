中股业绩：兴业银行2015年净利增长逾6%，年末不良率1.46%--业绩快报

美国热股：Panasonic计划将其与特斯拉汽车的合作延伸至自动驾驶技术
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
路透北京1月15日 - 中国股份制商业银行--兴业银行 业绩快报显示，2015年该行实现净利润502.57亿元人民币，同比增长6.62%；2015年末不良贷款率1.46%，同比上升0.36个百分点。
周四晚间发布的公告并显示，去年公司实现营业收入1,544.99亿元，同比增长23.70%；加权平均净资产收益率为18.90%，同比下降2.31个百分点；期末总资产5.30万亿元，同比增长20.22%.
兴业银行曾在去年10月底称，该行将积极争取证券等业务牌照，并在境外收购专业金融服务机构。此外，该行计划在福建自贸区内设立子公司，独立运作兴业银行的资产托管业务。
兴业银行周四收报15.68元，过去一个月累计下跌3.45%。（完）
参考详情，请点选上交所网站：here (发稿 侯向明； 审校 黄凯)
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。