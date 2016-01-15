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亚洲 | 2016年 1月 15日 星期五 08:41 BJT

中股业绩：兴业银行2015年净利增长逾6%，年末不良率1.46%--业绩快报

路透北京1月15日 - 中国股份制商业银行--兴业银行 业绩快报显示，2015年该行实现净利润502.57亿元人民币，同比增长6.62%；2015年末不良贷款率1.46%，同比上升0.36个百分点。

周四晚间发布的公告并显示，去年公司实现营业收入1,544.99亿元，同比增长23.70%；加权平均净资产收益率为18.90%，同比下降2.31个百分点；期末总资产5.30万亿元，同比增长20.22%.

兴业银行曾在去年10月底称，该行将积极争取证券等业务牌照，并在境外收购专业金融服务机构。此外，该行计划在福建自贸区内设立子公司，独立运作兴业银行的资产托管业务。

兴业银行周四收报15.68元，过去一个月累计下跌3.45%。（完）

参考详情，请点选上交所网站：here (发稿 侯向明； 审校 黄凯)

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