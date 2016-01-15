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亚洲 | 2016年 1月 15日 星期五 08:42 BJT

全球金市：金价连续第二日下跌，因股市及油价反弹提振风险偏好

金价上周一度触及两个月高点1,112美元，因中国股市动荡损及风险意愿。不过由于预期美国会进一步加息，损及黄金需求，金价此后一直下跌。

美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周四表示，全球石油市场持续动荡已导致美国通胀预期“令人不安地”下滑，可能进一步削弱升息的理由。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD 周三黄金持仓量增加2.4吨，今年迄今累计总流入11.7吨。

现货银 跌0.2%，报每盎司13.83美元。钯金 跌0.1%，报每盎司490.25美元。铂金 涨0.1%，报835.18美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/孙茉莉; 审校 李爽/王丽鑫)

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