全球金市：金价连续第二日下跌，因股市及油价反弹提振风险偏好

美国热股：Panasonic计划将其与特斯拉汽车的合作延伸至自动驾驶技术
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
金价上周一度触及两个月高点1,112美元，因中国股市动荡损及风险意愿。不过由于预期美国会进一步加息，损及黄金需求，金价此后一直下跌。
美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周四表示，全球石油市场持续动荡已导致美国通胀预期“令人不安地”下滑，可能进一步削弱升息的理由。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD 周三黄金持仓量增加2.4吨，今年迄今累计总流入11.7吨。
现货银 跌0.2%，报每盎司13.83美元。钯金 跌0.1%，报每盎司490.25美元。铂金 涨0.1%，报835.18美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/孙茉莉; 审校 李爽/王丽鑫)
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。