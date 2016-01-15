《中国报摘》--其他报纸重要消息1月15日

**上海证券报**

--据统计，2015年中国沪深两市合计有134家公司的员工持股计划完成了买入，目前有58家处于浮盈状态，另76家公司的员工持股计划尚处于亏损中。

--记者获悉，军工科研院所分类改革的部分方案已成稿并报审，即将进入发布程序阶段。业内人士认为，军工科研院所改制的细则破冰将大幅提升各大军工集团的资产证券化率。

--据统计，目前已有重庆、广东、云南等10余省份明确了“十三五”时期交通投资计划，投资规模基本都在4,000亿元人民币以上，合计投资规模达到5.8万亿元。从具体投资领域来看，铁路和高速公路仍是地方交通投资的“大头”。

--金证股份 公告，公司的四名创始人将其合计持有的公司4,983.04万股股份转让给深圳前海联礼阳投资有限责任公司，后者为中国平安 下属平安金融科技的子公司。上述股份占公司总股本的6%，转让作价16.44亿元。

**证券时报**

--光大银行 公告，行长赵欢因工作调整辞去执行董事、行长等职务；董事会同意聘任中国银行 原副行长张金良为光大银行行长，并提名为执行董事候选人。

--吉林敖东 公告，公司及全资子公司敖东国际（香港）实业有限公司，通过深交所和港交所增持广发证券股份，截至1月14日，公司已取代辽宁成大 ，成为广发证券第一大股东，与一致行动人合计持有广发证券16.69%的股份。

**21世纪经济报道**

--记者获悉，财政部日前已向省级财政部门下达2016年地方存量债务的置换债券额度上限规模，较去年的3.2万亿元有所增加。财政系统人士表示，今年置换债发行将有所提前。(完)