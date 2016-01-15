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亚洲 | 2016年 1月 15日 星期五 08:52 BJT

企业并购：台湾元大金控旗下银行以37.69亿台币并购韩国HS银行

路透台北1月15日 - 台湾元大金 旗下元大银行周四稍晚临时董事会通过，通过以1,351.02亿韩元(约合37.69亿台币)的价格，并购韩国Hanshin Savings Bank全数股权。

元大银行表示，本案待双方主管机关同意后进行交割。交易程序完成后，将可成为继菲律宾东洋储蓄银行后之第2家海外子行。 　

元大金控表示，韩国Hanshin Savings Bank去年11月底财报显示，其资产总额约72.51亿台币、实收资本额约18.85亿台币、净值约36.30亿台币，共有一家总行及一家分行位于首尔特别行政区。 　

元大银行指出，韩国政府已开放银行可于证券公司设置〞店中店〞，此举可望延伸银行据点，更能有效发挥三大并购综效，包括整合集团资源、扩大营运利差、以及提供台商服务。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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