《交易视点》台债真的找不到做空的理由--凯基证券

路透台北1月15日 - 台湾凯基证券最新债市日评认为，展望后市，观察IRS(利率交换)市场1-3年的报价已出现低于3个月TAIBOR水准的情况，显示市场对于未来央行降息的预期高涨，尽管交易商对于今年资本利得的空间看法保守，但在出口环境持续恶化之下，不排除第一季GDP出现负值的可能，加上近期市场在不确定风险环绕下，有利于年初先赚一波入袋，操作上仍建议手中持有适当的部位。预期五年券104/13期 交易区间0.55%-0.63%，十年券104/12期 则为0.93%-1.03%。(完) (整理 高洁如; 审校 黄凯)