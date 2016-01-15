《汇市简讯》美元/日圆反弹，受益于原油引领资产市场回升

0028GMT * 美元/日圆昨日走势反复，低点在117.29 * 伦敦开盘前升至118.18，后跌至117.43，接着反弹至118.28 * 阻力仍在日线一目均衡转换线118.40，周三高点118.38 * 美国公债收益率上升，对美元有利，但选择权到期将构成压力 * 从118.00附近开始有买单，此处也有一些选择权到期 * 美元/日圆回到200小时均线118.08上方，自12月18日以来就没在此 线上方 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 张涛；审校 孙茉莉)