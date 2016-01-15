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亚洲 | 2016年 1月 15日 星期五 08:44 BJT

《汇市简讯》美元/日圆反弹，受益于原油引领资产市场回升

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    * 美元/日圆昨日走势反复，低点在117.29
    * 伦敦开盘前升至118.18，后跌至117.43，接着反弹至118.28
    * 阻力仍在日线一目均衡转换线118.40，周三高点118.38
    * 美国公债收益率上升，对美元有利，但选择权到期将构成压力
    * 从118.00附近开始有买单，此处也有一些选择权到期
    * 美元/日圆回到200小时均线118.08上方，自12月18日以来就没在此
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    (完)
    
        
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 (编译 张涛；审校 孙茉莉)

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