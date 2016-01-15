表格：韩国12月出口修正为下滑14.1%，初值为下滑13.8%

美国热股：Panasonic计划将其与特斯拉汽车的合作延伸至自动驾驶技术
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
路透首尔1月15日 - 韩国关税厅周五公布的修正数据显示，12月出口较上年同期下降14.1%，初值为下降13.8%。
进口同比下降19.2%，与1月1日公布的初值一致。
以下为韩国关税厅发布的12月贸易修正数据：
12月 修正值 初值
贸易收支(10亿美元) 7.0 7.2
出口(10亿美元) 42.5 42.6
(较上年同期变动百分比) -14.1 -13.8
进口(10亿美元) 35.5 35.5
(较上年同期变动百分比) -19.2 -19.2
初值由韩国产业通商资源部于1月1日公布。(完) (编译 张若琪 审校 许娜)
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。