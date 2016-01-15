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亚洲 | 2016年 1月 15日 星期五 08:44 BJT

表格：韩国12月出口修正为下滑14.1%，初值为下滑13.8%

路透首尔1月15日 - 韩国关税厅周五公布的修正数据显示，12月出口较上年同期下降14.1%，初值为下降13.8%。

进口同比下降19.2%，与1月1日公布的初值一致。

以下为韩国关税厅发布的12月贸易修正数据：

12月 修正值 初值

贸易收支(10亿美元) 7.0 7.2

出口(10亿美元) 42.5 42.6

(较上年同期变动百分比) -14.1 -13.8

进口(10亿美元) 35.5 35.5

(较上年同期变动百分比) -19.2 -19.2

初值由韩国产业通商资源部于1月1日公布。(完) (编译 张若琪 审校 许娜)

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