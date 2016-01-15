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亚洲 | 2016年 1月 15日 星期五 08:41 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--1月15日

路透香港1月15日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元
=7.7786港元 )
    
    最近遭受重挫的能源股大涨，引领美国股市周四收高，道琼工业指数 收涨227.64点，或1.41%
，收报16,379.05点；摩根大通公布的业绩胜过预期，金融类股上扬。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                        94.780    3.36      44721             7.373       1.27
 中国铝业                       7.270    0.55      17962             2.262       0.53
 中国移动                      52.340    1.24     260142            81.426       0.16
 中国人寿                      13.660    1.64     265302            21.251       1.20
 中石油                        58.400    3.95      40794             4.543       1.40
 中石化                        54.810    1.93      45143             4.263       1.03
 汇丰控股                      36.420    1.25    3038779            56.659       0.64
 中电信                        44.660    1.75      15244             3.474       0.40
 中国联通                      11.150    1.55     152801             8.673       0.38
 兖州煤业                       4.160    1.96       5574             3.236      -0.13
 华能国际                      33.390    1.95      18925             6.493       0.51
 南方航空                      32.190   -1.35       7395             5.008      -0.04
 东方航空                      25.210   -0.83       6730             3.922       0.82
 中芯国际                       4.690    1.30       1605             0.730      -1.40
 (完)

 (整理 梁慧仪)

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