《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--1月15日

路透香港1月15日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元 =7.7786港元 ) 最近遭受重挫的能源股大涨，引领美国股市周四收高，道琼工业指数 收涨227.64点，或1.41% ，收报16,379.05点；摩根大通公布的业绩胜过预期，金融类股上扬。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 94.780 3.36 44721 7.373 1.27 中国铝业 7.270 0.55 17962 2.262 0.53 中国移动 52.340 1.24 260142 81.426 0.16 中国人寿 13.660 1.64 265302 21.251 1.20 中石油 58.400 3.95 40794 4.543 1.40 中石化 54.810 1.93 45143 4.263 1.03 汇丰控股 36.420 1.25 3038779 56.659 0.64 中电信 44.660 1.75 15244 3.474 0.40 中国联通 11.150 1.55 152801 8.673 0.38 兖州煤业 4.160 1.96 5574 3.236 -0.13 华能国际 33.390 1.95 18925 6.493 0.51 南方航空 32.190 -1.35 7395 5.008 -0.04 东方航空 25.210 -0.83 6730 3.922 0.82 中芯国际 4.690 1.30 1605 0.730 -1.40 (完) (整理 梁慧仪)