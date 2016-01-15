《香港报摘》--经济日报1月15日

美国热股：Panasonic计划将其与特斯拉汽车的合作延伸至自动驾驶技术
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
* 要闻版头条：
--人行本周在港发动人民币保卫战后，港元市场亦出现异动，港滙昨一度创26年以来单日最大跌幅，晚上曾见四年低位。金融市场人士正密切注视，异动属货币战的新战綫，还是环球市场正常的走资情况。
* 其他：
--楼价见顶回落，恒隆地产 主席陈启宗认为，目前楼市是25年来最健康的，基于本港楼价波幅较大，故即使跌15%至20%也属正常。券商则认为施政报告楼市政策无惊喜，＂减辣＂机会不大。
--离岸隔夜息虽已回落，但中长息仍高企，四间香港银行昨加息吸纳人币存款，包括中银香港 本周第二次加息，把三个月存息加至4厘。业界料仍滙价疲弱下，港银仍需以高息吸引存款。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 黄凯)
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。