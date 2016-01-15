中国金融：财政部下达今年地方债置换额度上限，较去年置换规模增加

财政部部长楼继伟去年12月表示，截止2014年底的地方政府债务余额是15.4万亿元人民币，除去其中过去已批准发行债券的1.06万亿元，剩余部分（14.34万亿元）准备用三年左右的时间进行置换。2016年及以后年度，省级政府可以在余额限额内发债，借新还旧。 报导指出，地方财政系统在2015年底统计2016年及以后年度债务到期情况，并在2016年年初上报财政部。 “地方先向财政部报一个置换债务的数额，财政部根据全国情况统筹协调，如果有的省份报得多了，财政部就会砍掉一部分，然后再向地方下达具体的置换债券额度上限。”华北一地方债务办负责人表示。 报导还援引西北地区一省份债务办负责人称，今年置换债券额度上限有所增加，增幅也比较大，今年置换债券也可以置换以后年度到期的债务。