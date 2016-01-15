《香港报摘》--信报1月15日

美国热股：Panasonic计划将其与特斯拉汽车的合作延伸至自动驾驶技术
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
* 要闻版头条：
--港股积弱，基金沽货引发资金流出港元，港滙昨天跌至逾四年新低，更是2003年10月以来最大单日跌幅，在港市尾段兑美元曾低见7.781，晚上外围时段跌幅一度扩大至接近7.79水平。市场人士认为，除非股市再大幅下挫，否则港滙将稳步转弱，未必即时跌至触发金融管理局入市的7.85联系滙率弱方兑换保证水平。
* 其他：
--本地风险谘询公司SVA发表2016年亚太地区风险评估报告。当中提及澳门赌场对恐怖分子来说，是其中一个具吸引力的袭击目标。
--曾在东京证券交易所退市的电力和废物处理商中国博奇环保科技，有意来港上市，计划集资3亿美元，最快于今年底前挂牌。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。