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亚洲 | 2016年 1月 15日 星期五 08:54 BJT

《香港报摘》--信报1月15日

* 要闻版头条：

--港股积弱，基金沽货引发资金流出港元，港滙昨天跌至逾四年新低，更是2003年10月以来最大单日跌幅，在港市尾段兑美元曾低见7.781，晚上外围时段跌幅一度扩大至接近7.79水平。市场人士认为，除非股市再大幅下挫，否则港滙将稳步转弱，未必即时跌至触发金融管理局入市的7.85联系滙率弱方兑换保证水平。

* 其他：

--本地风险谘询公司SVA发表2016年亚太地区风险评估报告。当中提及澳门赌场对恐怖分子来说，是其中一个具吸引力的袭击目标。

--曾在东京证券交易所退市的电力和废物处理商中国博奇环保科技，有意来港上市，计划集资3亿美元，最快于今年底前挂牌。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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