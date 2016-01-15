《香港报摘》--信报1月15日

--港股积弱，基金沽货引发资金流出港元，港滙昨天跌至逾四年新低，更是2003年10月以来最大单日跌幅，在港市尾段兑美元曾低见7.781，晚上外围时段跌幅一度扩大至接近7.79水平。市场人士认为，除非股市再大幅下挫，否则港滙将稳步转弱，未必即时跌至触发金融管理局入市的7.85联系滙率弱方兑换保证水平。